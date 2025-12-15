Haberler

ABD'li yönetmen ve eşi, evlerinde ölü bulundu

ABD'li yönetmen ve eşi, evlerinde ölü bulundu
ABD'li yönetmen Rob Reiner ve eşi Michele Reiner, Los Angeles'taki evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulundu. Soruşturma kapsamında bir aile ferdinin sorgulandığı bildirildi.

ABD'li yönetmen Rob Reiner ve eşi Michele Reiner'ın evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulunduğu bildirildi.

ABD'li yönetmen Rob Reiner ve eşi Michele Reiner, California eyaletinin Los Angeles kentindeki evlerinde ölü olarak bulundu. Yetkililer, çiftin bıçaklanarak öldürüldüğünü ve olayla ilgili olarak bir aile ferdinin sorgulandığını aktardı.

78 yaşında yaşamını yitiren yönetmen Reiner, 'Stand by Me', 'The Princess Bride', 'When Harry Met Sally' ve 'A Few Good Men' gibi filmlerle tanıyordu.

