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Ünlü su markasına dehşete düşüren suçlama: Otizm ve kansere yol açıyor

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Dünya genelinde bilinen ve Türkiye'de de satışı yapılan premium su markası Fiji'nin ürünlerinde kanser ve otizme neden olabilecek mikroplastikler bulunduğu öne sürüldü. ABD'de Plastik Kirliliği Kuruluşu şikayette bulunarak dava açtı.

Türkiye dahil dünyanın birçok yerinde satılan premium su markası Fiji için korkutan bir iddia ortaya atıldı. Markanın sattığı suların içerisinde kanser ve otizme neden olabilecek mikroplastikler olduğu öne sürüldü.

FİJİ SU MARKASI'NA DAVA AÇILDI

Plastik Kirliliği Kuruluşu, şirket hakkında dava açtı. Kuruluş, laboratuvar testlerinden, markanın doğal şişelenmiş ürünlerinde hem mikroplastik hem de bisfenol-A bulunduğunu iddia etti.

"KANSER VE OTİZME YOL AÇIYOR"

Sözcü'de yer alan habere göre, kanser, doğurganlık sorunları, otizm, kardiyovasküler komplikasyonlar hatta ölüm de dahil olmak üzere çok sayıda sağlık sorununa neden olabileceğini belirtti. Fiji suyunun mikroplastik ve BPA içerdiğine dair kamuya açık bir araştırma bulunmazken, şirketin sözcüsü iddiaları reddetti. Marka sözcüsü, karşı dava açacaklarını söyledi.

Markanın aldatıcı olduğunu, plastik kirliliğinde büyük rol oynadığını ileri süren kuruluş, açtıkları davada maddi tazminat talep etmedi. Fiji markasının Kaliforniya Tüketici Gizliliği Yasası (CCPA) kapsamında hukuka aykırı sayılmasını isteyen kuruluş,markanın yanıltıcı reklamlarının da durdurulmasını ve tedbir koyulmasını talep etti.

Ünlü su markasına dehşete düşüren suçlama: Otizm ve kansere yol açıyor
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıYilmaz Dogan:

fark etmez bizde hersey sahte tazminat ta Pamuk yada silicon

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Haber YorumlarıCristiano Ronaldo:

E iyide zaten mikroplastigin ulaşmadığı kaynak suyu kalmadı ki. Yoksa siz halen tertemiz su ictiginizi mi sanıyordunuz?

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

su da mı zararlı oha

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Haber Yorumlarımehmet:

ülke yangın yeri birinin çıkıp reise kral çıplak demesi lazım. alt tabaka can çekişiyor. sadece zenginden vergi alması vekil ve memur sayısını düşürmesi lazım. oy uğruna her kes memur yapılıyor.

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