Ünlü senatör, ABD'yi İran'da bekleyen sonu açıkça söyledi
ABD'li Senatör Chuck Schumer, basın mensuplarına İran savaşı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Schumer, "Bu Trump'ın savaşıdır. Bu bir tercih savaşıdır. Onun hiçbir stratejisi yok. Ulaşabileceği hiçbir sonuç yok." dedi.
- ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, Trump yönetiminin İran'a yönelik askeri operasyonlarını eleştirdi.
- Schumer, operasyonun Kongre'ye danışılmadan başlatıldığını belirtti.
- Schumer, operasyonun net bir sonuç elde edemeyeceğini ve ABD'yi ucu açık bir sürece sürüklediğini savundu.
ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, Trump yönetiminin İran'a yönelik askeri operasyonlarını sert bir dille eleştirdi. Schumer, bu harekatın somut bir plana dayanmadığını belirterek, yaşananları "stratejisi olmayan bir tercih savaşı" olarak nitelendirdi.
SENATÖRDEN "İRAN SAVAŞI" TEPKİSİ"
Operasyonun Kongre'ye danışılmadan başlatılmasına tepki gösteren Schumer, hükümetin net bir sonuç elde edemeyeceğini savundu. Senatör, bu durumun ABD'yi ucu açık ve tehlikeli bir sürecin içine sürüklediği uyarısında bulundu.
"TRUMP'IN ULAŞABİLECEĞİ HİÇBİR SONUÇ YOK"
Schumer, "Bu Trump'ın savaşıdır. Bu bir tercih savaşıdır. Onun hiçbir stratejisi yok. Ulaşabileceği hiçbir sonuç yok." ifadelerini kullandı.