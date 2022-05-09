Ünlü oyuncu Sweeney'e kırmızı halıda mide bulandıran taciz! Kameramanların "Bize göğüslerini göster" sözleri çileden çıkardı

Sydney Sweeney, Euphoria dizisinde Cassie karakterini canlandırmasının ardından büyük bir ün kazandı.

AİLESİNİN SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Dizideki cesur sahneleriyle gündeme gelen büyükanne ve büyükbabasının oynadığı sahnelere gördükten sonra kendisine "Hollywood'daki en iyi göğüsleresahipsin" dediğini söylemişti.

KIRMIZI HALIDA TACİZE UĞRADI

İlk kez Met Gala kırmızı halısında boy gösteren ünlü oyuncu paparaziler tarafından adeta tacize uğradı.

DUYMAMAZLIĞA GELDİ AMA ISRAR ETTİ

Sydney Sweeney kırmızı halıya geldiği anlarda bir kişi tarafından "Orada senin gibi göğüsleri olan var mı?" denilerek taciz ediliyor. Oyuncu duymamazlığa gelerek poz vermeye devam ederken kişi yine bağırarak "Haydi, bize o göğüsleri göster!" diyor.

O ANLAR RAHATSIZLIK YARATTI

Sosyal medyaya yansıyan bu anlar gündem oldu. Herkesi rahatsız eden görüntülerle ilgili genç oyuncu yorumda bulunmadı.

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