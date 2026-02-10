Ünlü oyuncu Roseanne Barr'dan sarsıcı Epstein kehaneti

Ünlü Amerikalı komedyen ve oyuncu Roseanne Barr, katıldığı bir programda Hollywood ve siyaset dünyasını sarsacak açıklamalarda bulundu. Barr, yaklaşık iki yıl önce Jeffrey Epstein davasına ve bu dosyadaki karanlık ilişkilere dikkat çekerek, yaşananların buzdağının sadece görünen kısmı olduğunu savundu.

"VAMPİR GİBİ BESLENİYORLAR"

Barr, videoda "elitler" olarak tanımladığı bir grubun çocuk istismarı ve ayinlerle dolu korkunç bir ağ kurduğunu iddia etti. "Onlar tam anlamıyla vampirler; insan etinin tadını seviyorlar ve kan içiyorlar," diyen ünlü oyuncu, bu suçların üstünün sistematik bir şekilde örtüldüğünü dile getirdi.

"ÇOK FAZLA KURBAN VAR"

Barr'ın videoda iddia ettikleri şöyle:

"Onlar tam anlamıyla vampirler, insan etinin tadını seviyorlar ve insan kanı içiyorlar."

"Yıllar boyunca akıl hastanelerinde birlikte kaldığım birçok çocuk var. Hepsi o tarikatlardan ve her şeyi örtbas ettiler. Her şeyi örtbas ettiler."

"Çok fazla kurban var, çok fazla kurban var. Şimdi yetişkin olan çok fazla çocuk kurban var."

"Amerika'daki salgın çocuk cinsel istismarı ve ben insanların bunu görmesini istiyorum. İnsanların gözlerini açıp bunun ne kadar yaygın ve korkunç olduğunu görmelerini istiyorum."

"TARAFINIZI SEÇMENİZ GEREKECEK"

"Bugün bu ülkede her üç kızdan biri, her dört erkekten biri..."

"Bu korkunç bir şey ve artık bunu görmezden gelemezsiniz."

"Gittikçe daha da belirginleşecek ve tarafınızı seçmeniz gerekiyor."

TRUMP'A SERT ELEŞTİRİ : OLAYLARIN CİDDİYETİNİ ANLA

Barr daha önce de ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik çıkışları ile gündeme gelmişti. Epstein dosyalarının bir an önce tamamen kamuoyuna açılması gerektiğini savunan Barr, Trump'a seslenerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Donald, bu sadece bir politika meselesi değil. Artık olayların ciddiyetini anla! Bu dosyaların ardındaki korkunç gerçeği gün yüzüne çıkarmak zorundasın."

SALGIN BOYUTUNDA İSTİSMAR

Amerika'daki çocuk istismarının bir "salgın" boyutuna ulaştığını belirten Barr, toplumun artık gözlerini açması gerektiğini ve bu kirli düzenle mücadele etmek için taraf seçme vaktinin geldiğini vurguladı.

RENKLİ BİR KİŞİLİK

Türk seyircisi Barr'ı 1998- 2018 yılları arasında yayınlanan Roseanne dizisi ile tanıyor.Roseanne'deki performansı ile En İyi Kadın Oyuncu dalında Emmy ve Altın Küre Ödülü kazanan oyuncu 2012'de ABD Başkanlığına da aday olmuştu.