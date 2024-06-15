Ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz, uçakta fenalaşan yolcuyu hayata döndürdü

ABD'de yaşayan dünyaca ünlü kalp cerrahi Prof. Dr. Mehmet Öz, Meksika uçağında fenalaşan bir yolcuya müdahale etti.

YOLCUYLA YAKINDAN İLGİLENDİ

TMZ'de yer alan habere göre, New York City'den Cabo San Lucas'a gitmek için uçağa binen Mehmet Öz, kalkış yaptıktan 1 saat sonra yolculardan birinin rahatsızlandığını gördü. Bilinci kapanan yolcuya müdahale eden Öz, yeniden hayata döndürdü. Yaşanan panik dolu anlar da başka bir yolcu tarafından kayda alındı. Yaşananların ardından konuşan Öz, "Orta yaşlı, sağlıklı bir adam bilincini kaybetti ve fizik muayene ve yaşamsal belirtilerle olağan triyaj yaptık. Oksijen, OJ ve sürenin ardından iyileşti ve yerel doktoruyla ayrıntılı bir değerlendirme yapması gerekiyor" dedi.

Öz, rahatsızlanan yolcuya sonrasında telefon numarasını vermeyi de ihmal etmedi.