Üye Girişi
Haberler

Ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz, uçakta fenalaşan yolcuyu hayata döndürdü

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başarılı kalp cerrahı Mehmet Öz, Meksika'ya seyahat ederken uçakta rahatsızlanan bir yolcuya müdahale ederek hayata döndürdü.

ABD'de yaşayan dünyaca ünlü kalp cerrahi Prof. Dr. Mehmet Öz, Meksika uçağında fenalaşan bir yolcuya müdahale etti.

YOLCUYLA YAKINDAN İLGİLENDİ

TMZ'de yer alan habere göre, New York City'den Cabo San Lucas'a gitmek için uçağa binen Mehmet Öz, kalkış yaptıktan 1 saat sonra yolculardan birinin rahatsızlandığını gördü. Bilinci kapanan yolcuya müdahale eden Öz, yeniden hayata döndürdü. Yaşanan panik dolu anlar da başka bir yolcu tarafından kayda alındı. Yaşananların ardından konuşan Öz, "Orta yaşlı, sağlıklı bir adam bilincini kaybetti ve fizik muayene ve yaşamsal belirtilerle olağan triyaj yaptık. Oksijen, OJ ve sürenin ardından iyileşti ve yerel doktoruyla ayrıntılı bir değerlendirme yapması gerekiyor" dedi.

Öz, rahatsızlanan yolcuya sonrasında telefon numarasını vermeyi de ihmal etmedi.

Ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz, uçakta fenalaşan yolcuyu hayata döndürdü

Ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz, uçakta fenalaşan yolcuyu hayata döndürdü

Ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz, uçakta fenalaşan yolcuyu hayata döndürdü

Kaynak: Haberler.com / Dünya

Mehmet Öz Magazin Sağlık Yaşam Dünya Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar

 'Arabanız çok güzelmiş, ne iş yapıyorsunuz?' akımına Davutoğlu da katıldı

"Arabanız çok güzelmiş, ne iş yapıyorsunuz?" akımına Davutoğlu da katıldı

 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kapatan şahsın ilk ifadesi: Pişman değilim

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kapatan şahsın ilk ifadesi: Pişman değilim

 Bayram temizliği sırasında canından oldu! Feci olay kamerada

Bayram temizliği sırasında canından oldu! Feci olay kamerada
500

Yorumlar (1)

Doğrucu:

Reklamın iyisi kötüsü olmaz.. açık kalp amelşyatı yapmış uçakta

0
2
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title