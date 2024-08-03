Ünlü İtalyan şef Marc Pavel, arı sokması sonucu hayatını kaybetti

Yaptığı yemeklerle sektöre imzasını atan ve birçok ödüle layık görülen dünyaca ünlü İtalyan şef Marc Pavel, hayatını kaybetti.

Kariyeri boyunca aldığı ödüller ve yaptığı yemeklerle adından söz ettiren İtalyan şef Marc Pavel, annesinin mezarını ziyaret ederek aldığı çiçekleri bıraktı. O esnada yaban arası tarafından ısırılan ünlü şef, dakikalar içinde şiddetli nefes alma güçlüğü çekmeye başladı. Etrafında kendisine yardım edecek kimseyi bulamayan şef, evinin birkaç metre uzağında bilinci kaybetmiş şekilde bulundu. Kalbi duran ve apar topar hastaneye kaldırılan Pavel, birkaç gün komada kaldıktan sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.