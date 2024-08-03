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Ünlü İtalyan şef Marc Pavel, arı sokması sonucu hayatını kaybetti

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Dünyaca ünlü İtalyan şef Marc Pavel, annesinin mezarına çiçek götürürken yaban arısı sokma sonucu fenalaştı. Mezarlıktan ayrılınca kalbi duran ve yere yığılan şef kurtarılamadı.

Yaptığı yemeklerle sektöre imzasını atan ve birçok ödüle layık görülen dünyaca ünlü İtalyan şef Marc Pavel, hayatını kaybetti.

Kariyeri boyunca aldığı ödüller ve yaptığı yemeklerle adından söz ettiren İtalyan şef Marc Pavel, annesinin mezarını ziyaret ederek aldığı çiçekleri bıraktı. O esnada yaban arası tarafından ısırılan ünlü şef, dakikalar içinde şiddetli nefes alma güçlüğü çekmeye başladı. Etrafında kendisine yardım edecek kimseyi bulamayan şef, evinin birkaç metre uzağında bilinci kaybetmiş şekilde bulundu. Kalbi duran ve apar topar hastaneye kaldırılan Pavel, birkaç gün komada kaldıktan sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ünlü İtalyan şef Marc Pavel, arı sokması sonucu hayatını kaybetti

Ünlü İtalyan şef Marc Pavel, arı sokması sonucu hayatını kaybetti

Ünlü İtalyan şef Marc Pavel, arı sokması sonucu hayatını kaybetti

Ünlü İtalyan şef Marc Pavel, arı sokması sonucu hayatını kaybetti

İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Haberler.com - Dünya

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Yorumlar (4)

Naci Büyükkal:

Unutmayın 1 sivrisinek Dünya Hükümdarı Nemrut'u öldürmüştü. ALLAH'ın sessiz kullarını hafife almamalıyız

22
4
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Vedat Arman:

Şah damarına veya atar damarına denk gelmiş olabilir? Biz bi arkadaş öyle vefat etmişti

4
0
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mehmet Yılmaz:

Enteresan kan grubuyla alakali

2
2
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Sebati Can:

Danilonun yakın arkadaşı. Toprağı bol olsun.

0
0
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