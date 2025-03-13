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Üniversitede gizemli olay! Rögardan yeşil alev çıktı

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Teksas Üniversitesi'nde rögar kapaklarından yükselen yeşil alevler, öğrenciler ve personel arasında korkuya neden oldu. Olayın ardından kampüs tahliye edildi. Yer altından çıkan yeşil alevlerin hızla yükseldiği ve birkaç noktada görüldüğü belirtildi.

Teksas Üniversitesi'ndeÜniversite kampüsünde rögar kapaklarından yükselen yeşil alevler, öğrenciler ve personel arasında büyük korkuya yol açtı. Yetkililer, olayın ardından kampüsün tahliye edilmesine karar verdi.

YEŞİL RENKLİ ALEVLER YÜKSELDİ

Görgü tanıkları, yer altından çıkan yeşil renkli alevlerin hızla yükseldiğini ve birkaç farklı noktada görüldüğünü belirtti. Olay yerine gelen acil durum ekipleri, patlama veya gaz sızıntısı ihtimaline karşı bölgede güvenlik önlemleri aldı.

NEDENİ BİLİNMİYOR

Yetkililer, olayın nedenini araştırmaya devam ederken, ilk değerlendirmelere göre kimyasal bir reaksiyon veya elektrik hatlarında meydana gelen bir arızanın alevlere yol açmış olabileceği düşünülüyor. Ancak net bir açıklama henüz yapılmış değil.

Üniversitede gizemli olay! Rögardan yeşil alev çıktı
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Üniversitede gizemli olay! Rögardan yeşil alev çıktı
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