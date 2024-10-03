UNICEF'ten Lübnan'daki Çocuklar İçin Acil Yardım Çağrısı

BİRLEŞMİŞ Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Lübnan'daki çatışmaların tehlikeli boyutlara ulaşması nedeniyle acil yardım çağrısında bulundu. UNICEF, önümüzdeki üç ay içinde çocuklara kritik yardımlar sağlamak amacıyla 105 milyon dolarlık bir fon talep etti.

UNICEF dün yaptığı açıklamada, Lübnan'da su, psikososyal destek ve eğitim gibi hayati hizmetlerin sağlanması ve çatışmaların daha da artmasına karşı hazırlık yapılması gerektiğini ve bu nedenle 105 milyon dolarlık bir acil fona ihtiyaç olduğunu vurguladı. Açıklamada, "Ekim 2023'ten bu yana 100'den fazla çocuk hayatını kaybetti ve UNICEF, 300 binden fazla çocuğun yerinden edildiğini tahmin ediyor. Bu çocuklar, korku, yıkım ve ölümle yüzleşirken, travmanın ömür boyu sürecek etkilerinin olabileceğini tahmin ediyoruz" denildi. UNICEF Lübnan Temsilcisi Edouard Beigbeder, "Çocuklar, sürekli saldırılar ve zorunlu yer değiştirme ile karşı karşıya. Bu durum, çocuklar için korkunç sonuçlar doğuruyor" ifadelerini kullandı. UNICEF, Lübnan genelinde barınaklarda bulunan 50 binden fazla kişiye temel yardım malzemeleri ulaştırıldığını belirtti.