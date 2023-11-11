UNHCR, Sudan'daki Çatışmalardan Endişe Duyuyor

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Sudan'ın Darfur bölgesinde artan çatışmalar sebebiyle ortaya çıkan şiddet ve cinsel saldırı olaylarından endişe duyduklarını ifade ederek yetkililere uluslararası hukuk yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Sudan'ın Darfur bölgesinde artan çatışmalar sebebiyle ortaya çıkan şiddet ve cinsel saldırı olaylarından endişe duyduklarını ifade ederek yetkililere uluslararası hukuk yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulundu.

UNHCR dün yaptığı açıklamada, şimdiye kadar Darfur'da 800'den fazla kişinin silahlı gruplar tarafından öldürüldüğünü aynı zamanda yerinden edilmiş insanların sığındığı 100'den fazla barınağın yok edildiğini kaydetti. UNHCR ayrıca, bölgeye gönderilen yardım malzemeleri de dahil olmak üzere geniş çaplı yağmalama olaylarının devam ettiğinin de altını çizdi.

6 MİLYON İNSAN YERİNDEN EDİLDİ

UNHCR açıklamasında ülke içinde şiddet olaylarından kaçmaya çalışan insanlarla ilgili, "Sınır ötesine kaçmayı başaranlar akın akın gelmeye devam ediyor. Sadece son bir hafta içinde 8 binden fazla insan komşu Çad'a kaçtı - bu rakamın yeni gelenlerin kayıt altına alınmasındaki zorluklar nedeniyle düşük bir tahmin olması muhtemel.

UNHCR, hükümet ve Çad'daki ortaklarıyla birlikte, Sudan'daki çatışmalar devam ederken daha fazla mültecinin gelmesine hazırlanıyor" ifadelerine yerdi. Çatışmaların Nisan 2023'ten bu yana artarak devam ettiğini kaydeden UNHCR ülke içinde 4.8 milyon, komşu ülkelerde de 1.2 milyonla birlikte toplamda 6 milyon insanın yerinden edildiğine dikkat çekti.

"ÇATIŞMALARIN 20 YIL ÖNCESİNE DÖNMESİNDEN ENDİŞELİYİZ"

UNHCR Yüksek Komiseri Flippo Grandi mevcut durumla ilgili endişelerini belirterek, "Yirmi yıl önce dünya Darfur'da yaşanan korkunç vahşet ve insan hakları ihlalleri karşısında şok olmuştu. Benzer bir dinamiğin gelişmesinden korkuyoruz. Çatışmaların derhal sona erdirilmesi ve tüm tarafların sivil halka koşulsuz saygı göstermesi, yeni bir felaketi önlemek için hayati önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

UNHCR, yetkililere sivillerin korunması ve uluslararası hukuka uyulmasıyla ilgili, "Çatışmaların sona erdirilmesi ve tüm taraflara, güvenlik arayışı içinde hareket eden sivillerin güvenli geçişine izin verilmesi de dahil olmak üzere, uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeleri" çağrısında bulundu.