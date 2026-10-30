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Umman Sultanı, Şi Cinping'in davetiyle 1-2 Kasım'da Çin'i ziyaret edecek

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Umman Sultanı, Şi Cinping'in davetiyle 1-2 Kasım'da Çin'i ziyaret edecek
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Çin Dışişleri Bakanlığı, Umman Sultanı Heysem bin Tarık Al Said'in 1-2 Kasım'da Çin'i ziyaret edeceğini açıkladı. Ziyaretin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in davetlisi olarak gerçekleşeceği bildirildi.

UMMAN Sultanı Heysem bin Tarık Al Said'in Çin'i ziyaret edeceği bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Umman Sultanı Heysem bin Tarık Al Said'in Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in davetlisi olarak 1-2 Kasım tarihlerinde Çin'i ziyaret edeceğini açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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