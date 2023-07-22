Umman, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıyı kınadı

Umman Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı kınayarak bu tür eylemlerin şiddet ve nefreti körüklediğini belirtti.

Umman, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıyı kınayarak bu tür eylemlerin şiddet ve nefreti körüklediğini belirtti.

Umman Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı nedeniyle yazılı bir açıklama yayımladı.

Kur'an'a yapılan saldırının kınandığı vurgulanan açıklamada, tekrarlanan bu provokatif eylemlerin, Müslümanların kutsallarına hakaret içermenin yanı sıra şiddet ve nefreti körüklediği ifade edildi.

Açıklamada, tüm dünya ülkelerine "dinlere ve inançlara hakaret içeren, kin ve nefreti körükleyen bu tür eylemleri suç kabul etme" çağrısı yapıldı.

Danimarka'daki İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" isimli marjinal grubun üyeleri 21 Temmuz'da Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

İslam karşıtı pankart açan ve İslam'a hakaret içeren sloganlar atan grup üyeleri, Irak bayrağını ve Kur'an-ı Kerim'i yere atarak üzerine basmıştı.