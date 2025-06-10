Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali 25 Yaşında

Haber: İlhan Baba

(FRANKFURT) - Türk sinemasının Almanya'daki en köklü kültürel etkinliklerinden biri olan Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, bu yıl 25. yaşını kutluyor. 13-18 Haziran 2025 tarihleri arasında düzenlenecek festival, çeyrek asırlık geçmişine yaraşır bir programla sinemaseverlere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

Festivalin açılışı 14 Haziran'da, başrolünde Salih Bademci'nin yer aldığı "Bir Cumhuriyet Şarkısı" filmiyle yapılacak. Açılış galasına, Bademci'nin de katılması bekleniyor.

Bu yılın onur konukları arasında Türk sinemasının sevilen isimlerinden Şerif Sezer, Güven Kıraç, Erden Alkan ve yönetmen Biket İlhan yer alıyor. Ayrıca, 2021 yılında yaşamını yitiren usta oyuncu Rasim Öztekin anısına verilecek "vefa ödülü", festivalin en duygusal anlarından biri olacak. Ödül, Öztekin'in kızı Pelin Öztekin tarafından alınacak.

Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı, sinemanın toplumsal gelişmelere ışık tutan bir sanat olduğunu vurgulayarak, "Filmler eğlendirir, bilgilendirir ve kültürlerarası anlayışa katkı sağlar. Biz de bu festivalle Türk film kültürünün elçiliğini yapıyoruz" dedi.

Frankfurt'ta 2000 yılında "Türk Film Festivali" adıyla başlayan etkinliğin bugün yalnızca Frankfurt'un değil, Almanya genelinin en büyük Türk sinema etkinliklerinden biri haline geldiğini belirten Sıtkı, bu yıl da Türk, Alman-Türk ve Avrupa sinemasının seçkin yapımlarının geniş kitlelerle buluşacağını ifade etti.

Festival kapsamında film gösterimlerinin yanı sıra yönetmen, oyuncu ve sinemaseverler arasında söyleşiler ve kültürel etkileşim ortamları da sunulacak.