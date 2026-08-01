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Uluslararası Demokratlar Birliği Köln Bölge Başkanı Hüseyin Garaçoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Uluslararası Demokratlar Birliği Köln Bölge Başkanı Hüseyin Garaçoğlu son yolculuğuna uğurlandı
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Vefat eden, Almanya'da faaliyet gösteren Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Köln Bölge Başkanı Hüseyin Garaçoğlu, Bergheiim kentinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Garaçoğlu'nun cenazesi, memleketi Trabzon'da toprağa verilmek üzere Türkiye'ye gönderildi.

Haber: İlhan BABA

(KÖLN) - Vefat eden, Almanya'da faaliyet gösteren Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Köln Bölge Başkanı Hüseyin Garaçoğlu, Bergheiim kentinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Garaçoğlu'nun cenazesi, memleketi Trabzon'da toprağa verilmek üzere Türkiye'ye gönderildi.

Vefat eden, Almanya'da faaliyet gösteren Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Köln Bölge Başkanı Hüseyin Garaçoğlu için Bergheiim kentinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Türkiye Cumhuriyeti Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem Al, TBMM 27. Dönem AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, UID önceki dönem genel başkanları Süleyman Çelik ve Bülent Bilgi, UID Genel Merkez yöneticileri, Köln Bölge teşkilatı yöneticileri ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Cenaze namazının ardından konuşan Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem Al, Hüseyin Garaçoğlu'nu yakından tanıdığını belirterek, kendisinin değerli ve örnek bir insan olduğunu söyledi. Al, merhuma Allah'tan rahmet dileyerek, başta ailesi olmak üzere yakınlarına ve UID camiasına başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu.

Garaçoğlu'nun oğulları Fatih ve Volkan Garaçoğlu, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Yakınları ve sevenleri, aileye başsağlığı dileklerini iletti. Almanya'daki cenaze töreninin ardından Hüseyin Garaçoğlu'nun cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Trabzon'a gönderildi. Garaçoğlu'nun cenazesinin, Trabzon'un Köprübaşı ilçesindeki aile kabristanlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Garaçoğlu'nun vefatının ardından taziye mesajları yayımlandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, mesajında Garaçoğlu'nu davasına bağlı, yardımsever ve güzel ahlakıyla çevresinde iz bırakan bir isim olarak nitelendirdi. UID Genel Başkanı Kenan Aslan da Garaçoğlu'nun teşkilatına bağlılığına ve görev bilincine işaret ederek, sağlık sorunlarına rağmen sorumluluklarını büyük bir özveriyle sürdürdüğünü ifade etti.

Kaynak: ANKA
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