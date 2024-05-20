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Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında tutuklama kararı

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Uluslararası Ceza Mahkemesi, 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi kan gölüne çevirip binlerce Filistinliyi katleden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkardı.

7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 456 Filistinliyi katleden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için hesap vakti geldi.

SAVAŞ SUÇU İDDİALARI

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Gazze'yi kan gölüne çeviren Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant için savaş suçu iddiaları nedeniyle tutuklama emri çıkarılmasını talep etti.

Ayrıntılar geliyor...

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

Uluslararası Ceza Mahkemesi İsrail Gazze Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

samsun uydu:

böyle birsey mümkün olduğunda dünya gerçekten yaşanacak yer olacaktır.

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JokerAllame:

bir yerde duracaktin artik...

2
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Bünyamin İmen:

Beşeriyetin adaletini güç belirler. İsrail güç sahibi olduktan sonra hikaye okumak sıkıcı...

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Mahmut Dokcu:

ABD olduğu sürece kimse bişey yapamaz

0
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