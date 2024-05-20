Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında tutuklama kararı

7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 456 Filistinliyi katleden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için hesap vakti geldi.

SAVAŞ SUÇU İDDİALARI

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Gazze'yi kan gölüne çeviren Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant için savaş suçu iddiaları nedeniyle tutuklama emri çıkarılmasını talep etti.

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