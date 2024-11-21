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Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında tutuklama emri

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Uluslararası Ceza Mahkemesi, Gazze'de savaş suçu iddiasıyla İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında tutuklama emri verdi. Mahkeme ayrıca eski Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Hamas liderlerinden El-masri hakkında da tutuklama kararı çıkardı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, (ICC) Gazze'de savaş suçu işledikleri gerekçesiyle İsrail başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski savunma bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkardı.

HAMAS LİDERİ İÇİN DE TUTUKLAMA KARARI

ICC, İsrail'in mahkemenin yargı yetkisini kabul etmesinin gerekli olmadığını söyledi. ICC ayrıca Hamas liderlerinden El-masri hakkında da tutuklama kararı çıkardı.

CİNAYET, ZULÜM VE İNSANLIK DIŞI EYLEMLER...

Mahkeme, bu tutuklama kararlarının açıklanmasının mağdurların ve ailelerinin menfaatine olduğunu ifade etti. ICC, iddia edilen cinayet, zulüm ve diğer insanlık dışı eylemlerin bulunduğunu açıkladı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında tutuklama emri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (17)

Haber YorumlarıAhmet null:

yeri belli hadi gidin yakalayın

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Haber YorumlarıEtna null:

Adam son yüz yılın en büyük katili

Yorum Beğen118
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Haber YorumlarıTurkish Power:

Kralı gelse içeri atamaz o hıyarı

Yorum Beğen109
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıHikmet Bal:

zalimin sonu hüsran olacak bunun ölümü çok kötü olur

Yorum Beğen92
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıÇetin Sabuncuoğlu:

Komik… sankı alabilecekler… hikaye… amerikanın onayı olmadan işmemye gidemez kimse

Yorum Beğen56
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıMete Çavuş:

firavuna sormuşlar sen bukadar nasıl zalimleştin diye ben zulüm etikçe ses çıkartan olmandı böyle böyle zalimler den oldum demiş zulüm eden hiç bir zaman abad olamamış sende Olamayacaksın eeyyy netennyahu

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

he he yedk

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıAnty-Partizan:

TC Ciftligine Gelsin..En Korunakli, En Guvenli Yer Olur Kendisi Icin...

Yorum Beğen8
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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

boştur.. Kimse İSRAİL'e bir şey diyemez ve yapamaz..

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Haber YorumlarıMülayim:

kim yakalayacak...mübaşir mi?:)))

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme5
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