Uluslararası Bağdat Havalimanı'na saldırı
Irak'ın başkenti Bağdat'taki Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda ABD askerlerinin konuşlandığı Victoria Üssü'ne yönelik bir insansız hava aracı saldırısı düzenlendi. Saldırının engellendiği bildirildi.
- Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda ABD askerlerinin kaldığı Victoria Üssü'ne yönelik bir İHA saldırısı engellendi.
- Victoria Üssü'ndeki hava savunma sistemleri üsse yaklaşan bir İHA'yı herhangi bir zayiat oluşmadan düşürdü.
- Irak genelinde son birkaç saat içinde toplam 10 İHA etkisiz hale getirildi.
Irak'ın başkenti Bağdat'taki Uluslararası Bağdat Havalimanı'nı hedef alan bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü bildirildi.
BAĞDAT HAVALİMANI'NA SALDIRI
Iraklı güvenlik kaynakları, Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda bulunan ve ABD askerlerinin kaldığı Victoria Üssü'ne yönelik bir İHA saldırısının engellendiğini bildirdi.
"10 İHA DÜŞÜRDÜK"
Edinilen bilgilere göre, Victoria Üssü'ndeki hava savunma sistemleri üsse yaklaşmaya çalışan bir insansız hava aracını (İHA) tespit ederek herhangi bir zayiat oluşmadan başarıyla düşürdü.
Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Zikar ve Basra vilayetlerinde toplam 9 İHA'nın düşürüldüğünü açıklamasının hemen ardından yaşanan son saldırı ile Irak genelinde son birkaç saat içinde etkisiz hale getirilen İHA sayısı 10'a yükseldi.