Ülkeyi sarsan skandal! Tavuklara cinsel saldırıda bulunan şüpheliye 3 yıl hapis

İngiltere'nin Bradford kentinde hayvanlara yönelik cinsel istismar görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından yargılanan bir kişi, mahkeme tarafından 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ÇOK SAYIDA VİDEO VE FOTOĞRAF BULUNDU

West Yorkshire bölgesinde yaşayan Rehan Baig hakkında başlatılan soruşturma, polis ekiplerinin evinde yaptığı aramada ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesiyle başladı. İncelemelerde, tavuklara ve başka hayvanlara yönelik cinsel istismar içeren çok sayıda video ve fotoğraf bulunduğu belirlendi.

Yetkililer, söz konusu görüntülerin Baig tarafından cep telefonu ve kamera kullanılarak kaydedildiğini tespit etti. Mahkemede sunulan delillerde, hayvanlara yönelik ağır istismar görüntülerinin bulunduğu ifade edildi.

3 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Bradford Crown Court'ta görülen davada mahkeme, Baig'i hayvanlara yönelik ağır istismar ve müstehcen görüntüler üretmek suçlarından suçlu buldu. Sanık hakkında 3 yıl hapis cezası verildi.

Olayın ardından İngiltere'de hayvan hakları örgütleri tepki gösterirken, yetkililer hayvanlara yönelik suçların ciddi şekilde cezalandırılması gerektiğini vurguladı. Öte yandan sosyal medyada olayla ilgili dolaşıma giren bazı paylaşımlarda yanlış bilgiler yer aldığı, sanığın kimliği ve milliyeti konusunda yanıltıcı iddialar yayıldığı belirtildi.

