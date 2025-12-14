Hanuka kutlamasında kanlı saldırı! Saldırgan böyle etkisiz hale getirildi
Avustralya'nın Sydney bölgesinde, ülkenin en yoğun plajlarından biri olan Bondi Plajı'nda Hanuka Bayramı kutlamalarında silahlı saldırı düzenlendi. Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği saldırıda saldırganın etkisiz hale getirildiği anlar kameraya yansıdı.
Avustralya'nın Sydney bölgesinde, ülkenin en yoğun plajlarından biri olan Bondi Plajı'na düzenlenen Hanuka Bayramı kutlamalarında silahlı saldırı yapıldı.
1'İ SALDIRGAN ÇOK SAYIDA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Avustralya polisi, saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si polis 27 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Polis, etkisiz hale getirilen şüphelilerden birinin öldüğünü, diğerinin durumunun ise kritik olduğunu aktardı. Hayatını kaybedenler arasındaki 1 kişinin, silahlı saldırgan olduğu kaydedildi.
ETKİSİZ HALE GETİRİLME ANI KAMERADA
Saldırganın etkisiz hale getirilme anı kameraya yansıdı. Görüntülerde bir kişinin saldırganın üzerine atlayıp elindeki tüfeği alarak saldırgana doğrultup vurduğu anlar yer aldı.