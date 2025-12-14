Haberler

Hanuka kutlamasında kanlı saldırı! Saldırgan böyle etkisiz hale getirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avustralya'nın Sydney bölgesinde, ülkenin en yoğun plajlarından biri olan Bondi Plajı'nda Hanuka Bayramı kutlamalarında silahlı saldırı düzenlendi. Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği saldırıda saldırganın etkisiz hale getirildiği anlar kameraya yansıdı.

  • Avustralya'nın Sydney bölgesindeki Bondi Plajı'nda düzenlenen Hanuka Bayramı kutlamalarında silahlı saldırı gerçekleşti.
  • Saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı ve hayatını kaybedenlerden biri silahlı saldırgandı.
  • Saldırgan, bir kişinin üzerine atlayıp tüfeğini alarak ona doğrultup vurmasıyla etkisiz hale getirildi.

Avustralya'nın Sydney bölgesinde, ülkenin en yoğun plajlarından biri olan Bondi Plajı'na düzenlenen Hanuka Bayramı kutlamalarında silahlı saldırı yapıldı.

1'İ SALDIRGAN ÇOK SAYIDA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Avustralya polisi, saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si polis 27 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Polis, etkisiz hale getirilen şüphelilerden birinin öldüğünü, diğerinin durumunun ise kritik olduğunu aktardı. Hayatını kaybedenler arasındaki 1 kişinin, silahlı saldırgan olduğu kaydedildi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLME ANI KAMERADA

Saldırganın etkisiz hale getirilme anı kameraya yansıdı. Görüntülerde bir kişinin saldırganın üzerine atlayıp elindeki tüfeği alarak saldırgana doğrultup vurduğu anlar yer aldı.

Çağla Taşçı
Haberler.com / Dünya
Avustralya'da Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında silahlı saldırı: En az 12 ölü, 27 yaralı

Ülkenin en ünlü plajına silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıeceobekci81:

abiye helal olsun!

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'den Hamas komutanına suikast! Görüntüleri paylaştılar

Dünya bu suikastı konuşuyor! Seyir halindeki araç hurdaya döndü
Murat Sancak'ın avukatından açıklama: İddialar hukuki temelden yoksun, hesap veremeyeceği tek bir kuruş dahi yok

Murat Sancak'ın avukatından açıklama: İddialar hukuki temelden yoksun
Ülkede şok karar: 1 Ocak'tan itibaren prezervatiflere vergi geliyor

Ülkede şok karar: 1 Ocak'tan itibaren prezervatiflere vergi geliyor
Telefon alacaklar dikkat! Tarih belli oldu, dev zam geliyor

Telefon alacaklar dikkat! Tarih belli oldu, dev zam geliyor
İsrail'den Hamas komutanına suikast! Görüntüleri paylaştılar

Dünya bu suikastı konuşuyor! Seyir halindeki araç hurdaya döndü
beIN Trio, Antalyaspor'un Galatasaray karşısında penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Tüm otorite bu pozisyon için aynı kararda birleşti
İki penaltı kurtaran Muslera Estudiantes'i şampiyon yaptı

Yok artık Muslera! Şampiyonluk maçında neler yaptı neler
Google'a bu rakamı yazınca ekran sallanmaya başlıyor! İşte nedeni

Google'a bu rakamı yazınca ekran sallanmaya başlıyor! İşte nedeni
Kadın spikerden Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden sözler! Üçlü ilişki ve kokain iddiası

Kadın spiker her şeyi anlattı: Akif'le sevişirken Mustafa da geldi
Bir devir sona erdi! John Cena, 23 yıllık WWE kariyerini sonlandırdı

Milyonlarca insana güreşi sevdiren John Cena'dan dramatik veda
Galatasaray'dan TFF'ye başvuru

Süper Lig devinden TFF'ye başvuru: Maçımızı 1 gün öne çekin
Sergen Yalçın'dan Trabzonspor'a karşı ilk 11'de sürpriz tercih

Bu akşam Trabzonspor'a karşı ilk 11'de büyük bir sürpriz yapıyor
Konya'da 1 kişi otomobilde ölü bulundu

Otomobilde ölü bulundu! Olayla ilgili 1 kişi gözaltında
title