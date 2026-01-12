Haberler

Ülkede şok etkisi yaratan görüntü: İpe asılı 5 insan kafası bulundu

Ülkede şok etkisi yaratan görüntü: İpe asılı 5 insan kafası bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ekvador'un turizm merkezlerinden Puerto López'te bir plajda iplerle asılmış 5 insan başı bulunması ülkede şok etkisi yarattı. Polis olayın uyuşturucu çeteleri arasındaki çatışmalarla bağlantılı olabileceğini belirtirken, ülkede 2025'te 9 bini aşkın cinayetle tarihinin en kanlı yılı kaydedildi.

Ekvador'da uyuşturucu çeteleri arasındaki şiddet, turizm merkezlerini de hedef alan yeni görüntülerle yeniden gündeme geldi. Polis, Manabí eyaletindeki Puerto López'te bir plajda iplerle asılmış halde beş insan başı bulunduğunu açıkladı.

Ülkede şok etkisi yaratan görüntü: İpe asılı 5 insan kafası bulundu

BAŞLAR SAHİLE ASILDI, TEHDİT MESAJI BIRAKILDI

Yerel basına yansıyan görüntülerde başların sahile, ahşap direklere bağlanan iplerle asıldığı görüldü. Olay yerinde ayrıca balıkçılardan haraç aldığı iddia edilen kişilere yönelik tehdit içeren bir uyarı levhasının bulunduğu aktarıldı.

Ülkede şok etkisi yaratan görüntü: İpe asılı 5 insan kafası bulundu

POLİS: ÇETE ÇATIŞMASI ŞÜPHESİ

Polis raporunda, olayın suç örgütleri arasındaki çatışmalarla bağlantılı olabileceği değerlendirilirken, Puerto López ve çevresinde hafta sonu farklı noktalardaki saldırılarda çok sayıda kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülkede şok etkisi yaratan görüntü: İpe asılı 5 insan kafası bulundu

2025 "EN KANLI YIL" OLDU

Ekvador'da son yıllarda uyuşturucu kaçakçılığı rotaları üzerindeki çete savaşları nedeniyle şiddet tırmanırken, 2025'te 9 binden fazla cinayet işlendiği ve bunun ülke tarihindeki en yüksek seviye olduğu kaydedildi.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump 'Starlink göndereceğim' dedi, İran'dan jet karşılık geldi

Trump düğmeye bastı, Hamaney'den dakikalar içinde karşılık geldi
Herkes merakla bekliyordu! İşte Osimhen'in Galatasaray'a döneceği tarih

İşte Osimhen'in Galatasaray'a döneceği tarih
Senatör Graham'dan Trump'a çağrı: Halkını öldüren İran liderini öldürün

Senatörden Trump'a korkunç çağrı: Onu bir an önce öldürün
İranlı bakanın 'Her şey kontrol altında' iddiası tartışma yarattı

Bakanın iddiası komşuyu karıştırdı! Görüntüler aynı şeyi söylemiyor
Trump 'Starlink göndereceğim' dedi, İran'dan jet karşılık geldi

Trump düğmeye bastı, Hamaney'den dakikalar içinde karşılık geldi
Yazar Erich von Daniken yaşamını yitirdi

Kitapları onlarca dile çevrilen ünlü yazar hayatını kaybetti
Real Madrid'den kupa töreninde kriz

Real Madrid'den kupa töreninde kriz