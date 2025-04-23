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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Şam'da Emevi Camii'ni Ziyaret Etti

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Şam'da Emevi Camii'ni Ziyaret Etti
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suriye'nin başkenti Şam'da Emevi Camii'ni ziyaret etti.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suriye'nin başkenti Şam'da Emevi Camii'ni ziyaret etti.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi temasta bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Bakan Uraloğlu ve beraberindeki heyet, 22-23 Nisan tarihlerinde gerçekleştireceği Suriye temaslarının ikinci gününde Emevi Camii'ni ziyaret etti. Uraloğlu ve Türk heyeti, Emevi Camisi haziresinde yer alan Selahaddin Eyyübi Türbesi ve Türk Havacılık Şehitliği'ni ziyaret etti. Bakan Uraloğlu ve beraberindekilere, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu eşlik etti.

Programın devamında ise Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdulrezzak ile de ikili görüşme gerçekleştirecek olan Bakan Uraloğlu, 2 günlük programı kapsamında ulaşım ve haberleşme alanlarında yapılabilecekler ve ilişkilerin geliştirilmesi üzerinde istişarelerde bulunacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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