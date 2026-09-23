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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ünüvar, Cenevre'de UNECE oturumuna katıldı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ünüvar, Cenevre'de UNECE oturumuna katıldı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Cenevre'de UNECE'nin 39'uncu Oturumu kapsamındaki politika diyaloğuna katıldı. Bakanlık açıklamasına göre toplantıda Türkiye'nin ulaştırma altyapısı, uluslararası koridorlar ve bölgesel bağlantısallık politikaları ele alındı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Ulaştırma Eğilimleri ve Ekonomisi Çalışma Grubu'nun 39'uncu Oturumu kapsamındaki Yüksek Düzeyli Politika Diyaloğu'na katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) Ulaştırma Eğilimleri ve Ekonomisi Çalışma Grubu'nun 39'uncu Oturumu kapsamında düzenlenen Yüksek Düzeyli Politika Diyaloğu'na katıldı. Bakanlığın sanal medya hesabından toplantıya ilişkin yapılan açıklamada; Türkiye'nin güçlü ulaştırma altyapısı ve stratejik konumunun yanı sıra uluslararası ulaştırma koridorlarının geliştirilmesi, yeni iş birliği mekanizmalarının oluşturulması ve bölgesel bağlantısallığın güçlendirilmesine yönelik politikaların da ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Ulaştırma koridorlarında güçlü altyapımızla sahada, etkin politikalarımızla uluslararası platformlarda yer almaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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