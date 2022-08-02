Ukraynalı gençler kendini savunma derslerinde ateş etmeyi öğreniyor

Sosyal medyada paylaşılan video gündem oldu. Söz konusu videoda Ukrayna'da ki lise öğrencilerine kendilerini savunmak için ateş etmeyi öğrettikleri görülüyor. Tedbirler alınarak hedefe uzak atış denemelerinde yapıldığı yer alıyor.

ÖĞRENCİLER SIRAYLA ATIŞ YAPIYOR

Öte yandan videoda lise öğrencilerinin hocalarını pür dikkatle dinlediği ve silahı nasıl tutacağını hedefin nasıl vurulacağı anlatılıyor.

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Twitter'dan paylaşılan video kullanıcıları ikiye bölmüş durumda. Kimi kullanıcılar iyi yorumlar yaparken kimi kullanıcılarında olumsuz yorumları yer alıyor.