Ukraynalı gençler kendini savunma derslerinde ateş etmeyi öğreniyor - Haberler

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Ukraynalı gençler kendini savunma derslerinde ateş etmeyi öğreniyor

Ukrayna'nın Lviv kentinde lise öğrencilerine temel savunma, silah kullanımı ve atış eğitimi vermek için öğretmenler tarafından yaz kursları düzenlendi.

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Sosyal medyada paylaşılan video gündem oldu. Söz konusu videoda Ukrayna'da ki lise öğrencilerine kendilerini savunmak için ateş etmeyi öğrettikleri görülüyor. Tedbirler alınarak hedefe uzak atış denemelerinde yapıldığı yer alıyor.

ÖĞRENCİLER SIRAYLA ATIŞ YAPIYOR

Öte yandan videoda lise öğrencilerinin hocalarını pür dikkatle dinlediği ve silahı nasıl tutacağını hedefin nasıl vurulacağı anlatılıyor.

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Haberler.com / Miray Kaya - Dünya

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