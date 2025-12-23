Haberler

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya 30'dan fazla füze ve 650'den fazla İHA kullandı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesine yönelik 30'dan fazla füze ve 650'den fazla insansız hava aracı ile saldırı düzenlediğini açıkladı. Salgın sonucunda birçok kişi hayatını kaybetti.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün geceden itibaren Rus ordusu tarafından, ülkesine yönelik 30'un üzerinde füze ve 650'den fazla insansız hava aracının kullanıldığını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin dün geceden itibaren yoğun Rus hava saldırısı altında olduğunu belirtti. Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'nın farklı bölgelerindeki enerji ve sivil altyapılarını hedef aldığını, şimdiye kadar 30'dan fazla füze ile 650'nin üzerinde insansız hava aracının (İHA) fırlatıldığını aktardı. Arama kurtarma ekiplerinin saldırı yapılan alanlarda çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Zelenskiy, "Kiev bölgesinde bir kadın, Rus İHA saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Khmelnytskyi bölgesinde bir kişinin öldüğü bildirildi. Zhytomyr bölgesinde Rus İHA'sının bir binaya isabet etmesi sonucu dört yaşında bir çocuk hayatını kaybetti. Ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

13 bölgeye hava saldırısı yapıldığını belirten Zelenskiy, İHA ve füzelerin önemli bir kısmının düşürüldüğünü kaydetti. Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı durdurmak istemediğini de bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
