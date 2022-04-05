Ukrayna'ya savaşı bu gidişle Anonymous kazandıracak! 120 bin Rus askerine ait tüm bilgileri ifşa ettiler

Hacker grubu Anonymous, Ukrayna lideri Volodimir Zelenski'nin Ukrayna'da soykırım gerçekleştirildiğini söylemesinin ardından Ukrayna'da savaşan 120 bin Rus askerinin kişisel bilgilerini yayınladığını açıkladı. Açıklama, Rusya hükümetine gerçekleştirilen bir dizi siber saldırının ardından gerçekleşti. Dün açıklama yapan grup, Rus ordusunun bilgilerini sızdırdı.

EV ADRESLERİNİ BİLE İFŞA ETTİLER

The Sun gazetesine göre sızdırılan bilgiler arasında doğum günleri, gerçek isimleri, ev adresleri ve pasaport numaraları yer alıyor. Gruptan yapılan açıklamada, "Ukrayna'daki işgale katılan tüm askerler savaş suçu mahkemesine tabi tutulmalı" denildi.

PUTİN'E MESAJ GÖNDERMİŞLERDİ

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden günler sonra grup tarafından savaşın arka planında yaşananları gösteren video ve fotoğrafları içeren bir kayıt Rus lider Putin'e gönderilmişti. Videoda konuşma yapan kişi şunları söylemişti;

"Bu Anonymous'tan Putin'e bir mesajdır. Ukrayna'ya gerçekleştirilen işgal gösteriyor ki, rejiminiz insan haklarında ya da komşunuzun kendi kaderini belirlemesine saygı duymuyor. Anonymous üyeleri, agresif rejiminize siber savaş açmaya karar verdi. Yakında dünyadaki hacker'ların tüm gazabını hissedeceksiniz. "