Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rus ordusu birden fazla kente 653 İHA ve 51 füze ile saldırı düzenledi

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun birden fazla kente 653 İHA ve 51 füze ile saldırı düzenlediğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Odessa, Lviv, Volin, Dnipropetrovsk, Kiev, Mıkolayiv, Çernigiv ile Zaporijya bölgelerine İHA ve füzelerle saldırılar düzenlediğini duyurdu. Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı düzenlediği saldırılarda 653 İHA ve 51 füze kullandığını belirterek, "Bölgelerde yaralılar var. Herkese gerekli yardım sağlanıyor. Bu saldırıların ana hedefi yine enerji altyapısıdır" ifadelerini kullandı.