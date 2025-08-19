Ukrayna ve Rusya Liderleri Zirve İçin Bir Araya Geliyor

ALMANYA Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir araya geleceği zirvenin 2 hafta içinde yapılacağını duyurdu.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupalı liderlerle Beyaz Saray'da yaptıkları görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Zelenskiy'i desteklemek ve Avrupa'nın ortak çıkarlarını korumak için ABD'ye gittiklerini belirten Merz, olası müzakereye Ukrayna'nın da katılması gerektiğini söylediklerini ve böyle bir zirvenin ancak ateşkes sağlanması durumunda yapılabileceğini ilettiklerini bildirdi. Merz, "Bir ara verildi ve bu sırada ABD Başkanı, Rus Devlet Başkanı ile telefonda görüştü ve Rusya Devlet Başkanı ile Ukrayna Devlet Başkanı arasında önümüzdeki 2 hafta içinde bir görüşme yapılacağına karar verildi" dedi.

Ukrayna'ya toprakları terk etmesi gibi bir dayatmanın yapılmaması gerektiğini vurgulayan Merz, "Rusya'nın, Ukrayna'dan Donbas bölgesini terk etmesini talep etmesi, açıkça belirtmek gerekirse ABD'nin Florida'yı bırakması gibi bir şeydir. Egemen bir devlet böyle bir kararı kolayca alamaz. Bu, Ukrayna'nın müzakereler sırasında kendisi vermesi gereken bir karardır" ifadelerini kullandı.

Merz, Trump'ın Ukrayna'ya güvenlik garantileri verileceğini duyurmasını memnuniyetle karşıladıklarını aktararak, ABD'nin güvenlik garantileri vermeye hazır olduğunu ve bunu Avrupalılarla koordine edeceğini dile getirdi.