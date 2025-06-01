Ukrayna, Rusya'ya En Büyük Saldırısını Gerçekleştirdi

Ukrayna, 2 Haziran'da İstanbul'da gerçekleşmesi beklenen görüşmeye bir gün kala, bugüne kadar Rusya'ya düzenlediği en büyük saldırılardan birini gerçekleştirdi.

Ukrayna Güvenlik Servisi, Rus askeri havalimanlarında bulunan 40'tan fazla savaş uçağını silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) vurduklarını açıkladı.

Saldırılara dair dramatik görüntülerden biri, Ukrayna sınırına binlerce kilometre uzaklıktaki Sibirya'da, Moğolistan sınırı yakınlarındaki Irkutsk ketinde yer alan Belaya Hava Üssü'ndendi.

Bir diğeri ise Kuzey Kutup Dairesi içinde kalan, Norveç sınırı yakınlarındaki Murmansk'taydı.

Rusya bu konuya dair henüz bir açıklama yapmadı.

BBC Ukrayna Servisi'ne konuşan bir kaynak, vurulan uçaklar arasında erken uyarı uçağı A-50 ve stratejik nükleer silah taşıma kapasitesine sahip TU-95 ve TU-22M3'lerin de yer aldığını söyledi.

Rusya'da dün gece iki köprü de vuruldu. Rusya bu saldırılarla ilgili Ukrayna'yı suçlarken Ukrayna ise iddiayı reddetti.

Öte yandan Ukraynalı yetkililer, dün gece Rusya'nın Ukrayna'ya 472 SİHA ve yedi balistik veya seyir füzesiyle saldırı düzenlediğini açıkladı.

Bu, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik en büyük saldırılarından biri oldu. Ukrayna ordusu 385 hava hedefinin "etkisiz hale getirildiğini" söyledi.

İstanbul'da beklenen müzakere

Rusya ve Ukrayna'nın 2 Haziran'da İstanbul'da bir görüşme yapması bekleniyor. Rus RIA haber ajansı, Rusya delegasyonunun 1 Haziran'da Türkiye'ye gittiğini yazdı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de X hesabından yaptığı paylaşımda, Pazartesi İstanbul'daki görüşme için pozisyonlarını şöyle sıraladı:

"Öncelikle koşulsuz bir ateşkes sağlanmalı. İkinci olarak savaş esirleri takas edilmeli. Üçüncüsü de kaçırılan çocuklar iade edilmeli.

"Pazartesi heyetimize Rüstem Umerov başkanlık edecek."

En önemli konuların sadece liderler tarafından çözülebileceğini de söyleyen Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmek istediği mesajını verdi.

Zelenskiy Mayıs ayında, savaşın başından bu yana Ukrayna ile Rusya arasında yapılan ilk karşılıklı görüşme için İstanbul'a giderek Putin'i orada bekleyeceğini açıklamış, o sırada Orta Doğu turunda olan ABD Başkanı Donald Trump da Putin'in gitmesi durumunda kendisinin de İstanbul'a uçabileceğini belirtmiş fakat Putin İstanbul'a kendisi gitmeyerek bakanlarının da yer almadığı düşük seviyeli bir delegasyon göndermişti.

O görüşmede ateşkese dair bir ilerleme kaydedilemezken bir esir takasında uzlaşılmış ve Mayıs sonunda