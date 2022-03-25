Rusya, Ukrayna'daki 14 şehrin belediye başkanını rehin aldı

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Veresçuk, yaptığı açıklamada, Rusya tarafından rehin alınan Ukraynalı 14 kentin belediye başkanının serbest bırakılmasını uluslararası düzeyde çözmeye çalıştıklarını belirtti.

"14 BELEDİYE BAŞKANINI KİMİNLE DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Rus tarafının mahkum takasını sadece parite bazında gerçekleştirmek istediğini kaydeden Veresçuk, "Rusya, burada eşitlik istiyor. Diyor ki denizciler için denizciler, sınır muhafızları için sınır muhafızları. Mantıklı olarak şunu soruyorum, peki Rus birlikleri tarafından rehin tutulan 14 belediye başkanını kiminle değiştireceğiz? Biz bu sorunu şu anda uluslararası düzeyde çözmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusya ile Ukrayna arasında ilk tam teşekküllü mahkum takası 24 Mart'ta gerçekleştirilmiş, Ukrayna "Sapfir" kurtarma gemisinden 19 sivil denizci ile 10 askerini geri almıştı.