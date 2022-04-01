Esir düşen Rus askerleri taraf değiştirerek Ukrayna ordusuna katılmaya başladı

Ukrayna Savunma Bakanlığı Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, bazı Rus askerlerinin taraf değiştirdiğini ve Putin'in işgal kuvvetlerine karşı savaşmak için yeni bir alay oluşturulduğunu bildirdi. Açıklamanın devamında " Rusya'nın Özgürlük Lejyonu" olarak adlandırdıkları grubun ilk eğitim çalışmalarının başlandığı vurgulandı.

UKRAYNA BASINI OLAYI DOĞRULADI

Ukrayna'nın önde gelen gazetelerinden olan Baget, yaşanan taraf değiştirme durumunu doğruladı. Gazetede, esir Rus askerlerinin moral bozukluğu sebebi ile teslim olup Ukrayna saflarına geçtiği aktarıldı. Öte yandan uzmanlar taraf değiştiren askerler arasında ajanların olma olasılığına karşı sıkı önlemlerin alındığını açıkladı.

NATO SİLAHLARI TANITILDI

Ukrayna ordusu taraf değiştiren Rus askerlere ilk eğitimi verdi. İsveç yapımı bir silah üzerinde yapılan eğitimde askerlere NATO silahları tanıtıldı. Yetkililer eğitimin başarılı bir şekilde geçtiğini aktardı.

17 BİN RUS ASKERİ UKRAYNA'DA ÖLDÜRÜLDÜ

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 33 gündür sürerken, Rusya askeri kayıplar vermeye devam ediyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı yaptığı resmi açıklamada 33 gün içinde 17 bin Rus askerinin öldürüldüğünü öne sürdü. Açıklamada ayrıca, Rus ordusuna ait 586 tank, bin 694 zırhlı askeri araç, 302 top atış sistemi, 95 çok namlulu roketatar, 54 hava savunma sistemi, 123 savaş uçağı, 127 helikopter, 66 insansız hava aracı, bin 150 otomobil, 73 yakıt ikmal tankı, 7 gemi, 21 özel ekipman ve 4 adet operasyonel taktik roket sisteminin de imha edildiği belirtildi.