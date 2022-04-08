Ukrayna ordusuna ait helikopterin hedeflerini vurma anı pilotun kamerasına yansıdı

Ukrayna- Rusya arasında yaşanan savaşta 44. güne girildi. İstanbul'da yapılan barış görüşmeleri sonrası kısmi olarak çekilen Rus ordusu sonrası bölge rahat bir nefes aldı. Öte yandan Twitter'a yansıyan görüntülerde, Ukrayna ordusuna ait helikopterinin Donbass hattında, Rus ordusuna karşı düzenlediği saldırıların görüntüleri ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜLER FİLM SAHNESİNİ ARATMADI

Gün içerisinde sosyal medyada kendine yer bulan videoda, Ukrayna ordusu tarafından kullanılan Mi-24/Mi-8 model helikopterin saldırı görüntüleri gündem oldu. Paylaşımda helikopterin alçak uçuş yaparak hedeflerini vurduğu görülürken, havada yaşanan çatışmalar ilk kez bu kadar yakından görüntülendi.

RUSYA SAVAŞIN BEKLEDİKLERİ GİBİ GİTMEDİĞİNİ KABUL ETTİ

Savaşla ilgili yeni açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, "Ukrayna ile savaşta önemli askeri kayıplarımız var, bizim için büyük bir trajedi" dedi.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre 44 günde cephede toplam 18 bin 300 Rus askeri öldürüldü. Açıklamada ayrıca, Rus ordusuna ait 586 tank, bin 694 zırhlı askeri araç, 302 top atış sistemi, 95 çok namlulu roketatar, 54 hava savunma sistemi, 123 savaş uçağı, 127 helikopter, 66 insansız hava aracı, bin 150 otomobil, 73 yakıt ikmal tankı, 7 gemi, 21 özel ekipman ve 4 adet operasyonel taktik roket sisteminin de imha edildiği belirtildi.