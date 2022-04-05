Ukrayna ordusu her yerde onu arıyor! İşte Buça'daki katliamın baş şüphelisi Yarbay Azatbek Omurbekov
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle Ukrayna'ya başlatılan işgal 41. gününde hız kesmeden devam ederken, başkent Kiev'e 37 km uzaklıktaki Buça'da yaşanan katliamın görüntüleri dünya kamuoyunu ayağa kaldırdı. Buça'daki kan donduran görüntülerle ilgili dikkat çeken bir iddiada bulunan Kiev istihbarat kaynakları, bölgeyi işgal eden 64. Motorlu Piyade Tugayı'nın komutanı Yarbay Azatbek Omurbekov'u baş şüpheli olarak belirledi.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeybatısında yer alan Buça'da Rus güçlerinin bölgeden çekilmesinin ardından çok sayıda sivilin cansız bedenlerinin bulunmasının yankıları sürüyor. Dünya tabiri caizse pazar gününden beri Ukrayna'dan gelen görüntülerin şoku içerisinde.
Yüzlerce sivilin elleri arkadan bağlı cansız bedenlerinin bulunması üzerine Ukrayna harekete geçti ve katliamın arkasındaki kişiyi belirlemek için çalışma başlattı. Kiev istihbarat kaynakları, bölgeyi işgal eden 64. Motorlu Piyade Tugayı'nın komutanı Yarbay Azatbek Omurbekov'u baş şüpheli olarak belirledi.
İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, Ukraynalı araştırmacılar Omurbekov'un birliğinin bölgede bulunduğunu kanıtladı. Aynı habere göre, Rus-Ukrayna Savaşı hakkında bilgilendirmek için kurulan gönüllü bir girişim olan InformNapalm, bu iddiasını kanıtlayacak delilleri ise henüz açıklamadı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Buça kasabasındaki ölü sivillerin görüntülerinin ABD tarafından Rusya'yı suçlama planının bir parçası olarak servis edildiğini duyurdu. Bakanlık sözcüsü Maria Zakharova devlet televizyonuna verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı;
'Provokasyonun ustaları kimlerdir? Elbette ABD ve NATO.'
Söz konusu görüntülerin Rusya'nın itibarını lekeleme planının bir parçası olduğunu öne süren Zakharova, bu iddiaları destekleyecek hiçbir kanıt sunmadı.
Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere verdiği demeçte, "Tüm iddiaları kategorik olarak reddediyoruz" dedi. Peskov, Rus "Savunma Bakanlığı'ndaki uzmanların sahte video ve çeşitli sahte işaretler tespit ettiğini" söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Buça kentinde ortaya çıkan görüntülere ilişkin, "Buça'daki durum bir sahte saldırı, kurgulanmış görüntüleri sosyal medyada Batı ve Ukrayna yaydı" dedi.
Sizce Türkiye, Ukrayna - Rusya savaşında garantör olmalı mı? #Rusya | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 31, 2022