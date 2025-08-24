Ukrayna'nın İHA Saldırıları Sonrası Rusya'da Havaalanları Operasyona Kapandı

Ukrayna'nın Rusya'ya insansız hava aracı ile düzenlediği saldırılar, Moskova ve çevresindeki 6 şehirdeki havaalanlarında operasyonların askıya alınmasına neden oldu. Rusya, 32 İHA'nın imha edildiğini açıkladı.

UKRAYNA'nın Rusya'ya insansız hava aracı ile düzenlediği saldırıların ardından 6 şehirdeki havaalanında operasyonların askıya alındığı belirtildi.

Ukrayna, Rusya'yı insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldı. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Rus hava savunma sistemlerinin başkent Moskova'ya yönelen bir İHA'yı düşürdüğünü duyurdu.

Rusya Federal Hava Taşımacılık Ajansı (Rosaviatsia) tarafından yapılan açıklamada ise hava sahası güvenliği ile ilgili endişe nedeniyle Moskova'nın doğusunda ve güneydoğusunda yer alan İjevsk, Nijniy Novgorod, Samara, Penza, Tambov ve Ulyanovsk şehirlerindeki havaalanlarındaki operasyonların askıya alındığı kaydedildi.

Rusya'nın ikinci en büyük şehri St. Petersburg'daki havaalanı yetkilileri de çok sayıda uçuşun ertelendiğini aktardı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin merkezindeki çeşitli bölgelerde 3 saat içinde 32 İHA'nın imha edildiği ifade edildi.

