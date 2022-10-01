Ukrayna'nın hızlandırılmış NATO üyeliği başvurusuna ABD'den beklenmedik yanıt

Rusya lideri Putin'in 4 bölgeyi ilhak kararına karşı hızlandırılmış NATO üyeliği için başvuran Ukrayna, ABD'den beklediği desteği göremedi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Ukrayna'nın NATO üyelik başvurusunun başka bir zaman ele alınması gerektiğini, şu anda en önemli yardımın sahada destek olduğunu kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusunda yer alan Zaporijya, Donetsk, Luhansk ve Herson'un ilhakını onaylayan anlaşmaları imzaladı.

KINAMA MESAJLARI VE YAPTIRIMLAR GELDİ

Rusya'nın ilhakı Batı'da büyük bir tepkiyle karşılanırken başta Ukrayna olmak üzere, Avrupa Birliği (AB), ABD, Yunanistan, İsrail, Polonya ve birçok ülkeden art arda kınama mesajları ve yeni yaptırımlar geldi.

ZELENSKİ'DEN KARŞI HAMLE

Putin'in tepki çeken hamlesine Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den karşı hamle gecikmedi. Ülkesinin NATO'ya başvuru belgesini imzalayan Zelenski, "Hızlandırılmış NATO üyeliği için resmen başvuru yaptık." dedi.

ABD PEK ILIMLI BAKMIYOR

Ukrayna cephesinden gelen bu hamleyle ilgili değerlendirmelerde bulunan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "ABD uzun yıllardır NATO'nun açık kapı politikasını destekliyor. NATO üyeliğine yönelik kararı, 30 müttefik ve katılmak isteyen ülke kendi arasında alır. Ukrayna'ya yardımların en iyi yolunun doğrudan sahaya yardım olduğu görüşündeyiz ve NATO'ya üyelik başvurusu başka bir zaman ele alınmalıdır" ifadelerini kullandı.

STOLTENBERG: UKRAYNA'NIN KENDİ YOLUNU SEÇME HAKKI VAR

Öte yandan Putin'in ilhak kararıyla ilgili NATO da sessizliğini bozdu. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'daki 4 bölgeyi ilhakının gayrimeşru ve yasa dışı olduğunu aktardı. Stoltenberg, Ukrayna'nın üyelik başvurusu hakkında, "Ukrayna'nın kendi yolunu, ne tür bir güvenlik düzenine gireceğini seçme hakkı vardır." dedi.