Ukrayna'nın Belgorod'a yönelik saldırıları Putin'i küplere bindirdi: İntikamımız sert olacak
Ukrayna ordusu, 400 bin nüfuslu Rus şehri Belgorod'a saldırılarını son günlerde iyiden iyiye artırdı. Şehirde eğitim kurumları ve alışveriş merkezleri kapatılırken, dün gerçekleşen saldırılarda 2 kişi öldü, çok sayıda ev hasar aldı. Seçimler devam ederken gerçekleşen saldırılara tepki gösteren Rusya lideri Putin, intikam alacaklarını duyurdu.
Ukrayna askeri, sınıra komşu Rus kenti Belgorod'a saldırıları artırdı. Rus yetkililer okul ve alışveriş merkezlerini kapatma kararı aldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin seçimler devam ederken yaşanan saldırıların intikamını alacaklarını söyledi.
ŞEHİR DRONELARIN HEDEFİ OLDU
400 bin nüfuslu Rus şehri Belgorod, Ukrayna topçusu ve dronelarının hedefi haline geldi. Kente yönelik saldırıların sıklığı artınca sivillerin günlük hayata katılımını kısıtlama kararı alındı.
ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ PAZARTESİ GÜNÜ AÇILMAYACAK
Şehirde eğitim kurumları hafta ortasına kadar kapalı kalacak. Alışveriş merkezlerinin de pazartesi günü açılmayacağı bildirildi. Dün kente yönelik saldırılarda 2 sivil öldü, çok sayıda ev hasar aldı.
PUTİN: SALDIRILARIN İNTİKAMINI ALACAĞIZ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da seçimler devam ederken yaşanan saldırıların intikamını alacaklarını söyledi.