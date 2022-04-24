Ukrayna lideri Zelenski'den Bayraktar sözleri: Rusya ile savaşta belirleyici bir rol oynamadı
- Güncelleme:
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 2 ay geride kalırken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Bayraktar SİHA'larıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bayraktar SİHA'larının savaşta tek başına belirleyici rol oynamadığını söyleyen Zelenski, "Bayraktar veya diğer dronlar yardımcı olabilir, ancak sonucu etkilemez. Çünkü topyekûn savunma yapıyoruz" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın 60. gününde dünyayı bilgilendirmek amacıyla basın toplantısı düzenledi.
Zelenski, Türk saldırı dronu 'Bayraktar'ın Rusya ile savaşta belirleyici bir rol oynamadığını söyledi. Zelenski, "Tüm saygımla söylüyorum; Bayraktar veya diğer dronlar yardımcı olabilir, ancak sonucu etkilemez. Çünkü topyekûn savunma yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
Zelenski ayrıca, Rus oligark Roman Abramoviç'in müzakerelerin bir parçası olarak Kiev'i ziyaret ettiğini doğruladı, ancak görüşmelerinin formatını açıklayamadı.
Kiev'in merkezinde, geniş güvenlik önlemlerin alındığı Khreşatik metro istasyonunda düzenlediği basın toplantısında konuşan Zelenski, savaşın ilk günlerinde Rus ordusunun başkente kadar geldiğini ama ağır çatışmalar sonucunda Rus askerlerin geri çekildiğini aktardı.
"Putin, nükleer silah kullanabilir mı?" sorusunu Zelenski, şöyle yanıtladı:
"Modern dünyada nükleer silah ancak gerçeklikle bağlantı kaybedildiğinde kullanabileceğine inanıyorum. Rusya yönetimi gerçeklikle bağlantısını ve dengesini kaybetmezse nükleer silah kullanmaz. Ancak bu silahın kullanılması mümkün mü? Evet. Buna inanıyor muyum? Buna inanmak istemiyorum."
Moldova'da tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester bölgesi meselesine de değinen Zelenski, "Transdinyester ve Moldova'da Mariupol gibi bir durum yaşanabilir mi? Evet, yaşanabilir. Durum zor. Teçhizat ve binlerce tank yoğunluğunu görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.