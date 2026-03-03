Ukrayna lideri Zelenski de savaşta tarafını belli etti

ABD- İsrail ile İran arasında karşılıklı saldırılar sürerken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Zelenski, İran'ı Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşta "suç ortağı" olarak nitelendirdi.

BAE VE KATAR EMİRİ İLE GÖRÜŞTÜ

Zelenski, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ve Katar Emiri ile görüştüğünü belirterek Orta Doğu ve Körfez ülkeleriyle diplomatik temaslarını sürdüreceklerini ifade etti. Ukrayna'nın savaşın ve şiddetin yayılmasına direnen ülkelerle dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

"İRAN REJİMİ SORUMLU TUTULMALI"

İran'ın uzun yıllardır bölgedeki istikrarsızlıkta rol oynadığını savunan Zelenski, "İran rejimi, on yıllardır komşularının ve ulaşabildiği her yerdeki insanların hayatlarını yok etmeye yatırım yaptı. Bu temelde Ukrayna'ya karşı savaşta Rusya'nın suç ortağı oldular" dedi.

"ŞAHED" TİPİ İHA'LARA DİKKAT ÇEKTİ

Ukrayna hava sahasında kullanılan "Şahed" tipi insansız hava araçlarına dikkat çeken Zelenski, bu sistemlerin İran bağlantısına işaret ettiğini ve Tahran yönetiminin sorumlu tutulması gerektiğini söyledi.

"UKRAYNA'NIN UZMANLIĞI EN GELİŞMİŞ SEVİYEDE"

Zelenski, Ukrayna'nın Şahed İHA'larına karşı koyma konusunda önemli bir tecrübeye sahip olduğunu belirterek, bu alandaki uzmanlığın Körfez ülkeleriyle paylaşılabileceğini kaydetti. Ancak bu iş birliklerinin Ukrayna'nın kendi savunma kapasitesini zayıflatmaması gerektiğini vurguladı. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının sürdüğünü hatırlatan Zelenski, Ukraynalıların hayatlarını korumanın öncelikleri olmaya devam ettiğini ifade etti.