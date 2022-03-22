Ukrayna istihbaratından bomba iddia: Sağlığı kötüye giden Putin'in yerine 'işkenceci' Bortnikov gelecek
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Rusya'nın başlattığı işgalde 27. güne girilirken, Ukrayna istihbarat birimlerinden Rus lider Putin ile ilgili bomba bir iddia geldi. Sağlık durumunun günden güne kötüye gittiği ifade edilen Putin'in görevden alınması durumunda eski bir KGB ajanı olan ve halen KGB'nin güncel hali olan FSB'yi yöneten 70 yaşındaki Alexander Bortnikov'un Rusya Devlet Başkanı olacağı öne sürüldü. "İşkenceci" yorumları yapılan Bortnikov'un bir Rus ajanın zehirlenerek öldürülmesinden de sorumlu tutulduğu öğrenildi.
24 Şubat'ta savaşın başlamasıyla birlikte hem Rusya'dan hem de batı ülkelerinden birçok iddia, yorum ve analiz ortaya çıkarken bilgi kirliliği de yayılmış durumda. Taraflar birbirlerini suçlarken, Ukrayna istihbarat birimlerinden dikkat çekici bir iddia geldi.
Son dönemde özellikle batı medyası ve istihbarat birimleri tarafından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağlık durumunun kötüye gittiğine dair iddialar gelirken, Ukrayna istihbarat birimleri Putin'in koltuğuna oturmaya en kuvvetli adayın kimliğini de açıkladı.
İngiliz medyasında yer alan haberlerde, Ukraynalı yetkililer Putin'in görevden alınması durumunda eski bir KGB ajanı olan ve halen KGB'nin güncel hali olan FSB'yi yöneten 70 yaşındaki Alexander Bortnikov'un Rusya Devlet Başkanı olacağı öne sürüldü.
Bortnikov'un doğu Avrupa'da çok bağlantısı olduğunu ve hem Ukrayna'da hem de diğer ülkelerle de ilişkisi olduğunu aktaran İngiliz medyası Bortnikov'un İngiltere'ye sığınan eski Rus ajan Alexander Litvienko'nun zehirlenerek öldürülmesinden de sorumlu olduğunu yazdı. Stalin yanlısı olduğu bilinen Bortnikov, 2017'de Rus akademisyenlerin tepkisini çekmişti. Moskova yönetimi bu iddia ile ilgili bir açıklama yapmadı.