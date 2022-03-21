Ukrayna istihbaratı: Kadirov'un Çeçen savaşçıları yıkıcı kayıpların ardından ülkeden kaçtı
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 26. gününde Ukrayna İç Güvenlik Servisi'nden (SBU) dikkat çeken bir açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en büyük destekçilerinden biri olan Çeçen lideri Kadirov'a bağlı savaşçıların karşılaştığı yıkıcı kayıplardan sonra Belarus üzerinden ülkelerine geri döndüğü ifade edildi.
İngiliz The Mirror gazetesinde yer alan habere göre Ukrayna İç Güvenlik Servisi (SBU); savaşın ilk üç haftasında yüksek kayıpların verilmesiyle birlikte Çeçen askerlerin geri çekilmeye başladığını duyurdu.
SBU'nun istihbaratına göre, 13 Mart'ta Kadirovcular Kiev'den ayrıldı ve Belarus üzerinden ülkelerine döndü.
Kadirov ise, geçtiğimiz günlerde Telegram sayfasından bir video paylaşmış ve Kiev'de olduğunu iddia etmişti. Çeçen lider Ramazan Kadirov, savaşçıları arasında zayiat olduğu haberlerini başta yalanlamış ancak 28 Şubat'ta isimlerini vermeden iki Çeçen askerin ölümünü kabul etmişti.
SBU istihbarat görevlileri ise, sadece 26 ve 28 Şubat tarihlerinde Gostomel havaalanını ele geçirme çabaları sırasında "birkaç yüz" Çeçen savaşçının öldürüldüğünü söylemişti.