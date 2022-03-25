Ukrayna lideri Zelenski kahreden gerçeği açıkladı: 2 binden fazla çocuk kaçırıldı

Rusya lideri Putin'in talimatıyla Ukrayna toprakları için başlatılan işgal, 30. gününe girdi. Başkent Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasındaki çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

Ukrayna lideri Zelenski de tüm yaşananları anlatmak için Avrupa Konseyi toplantısına video konferansla katılarak konuşma yaptı.

"2 BİN UKRAYNALI ÇOCUK KAÇIRILDI"

Ukrayna'nın hiçbir zaman savaş hayal etmediğini belirten Zelenski, bir aydır kendi topraklarında bombardıman altında olduklarını belirtti. Zelenski, savaş sırasında 2 binden fazla Ukraynalı çocuğun kaçırıldığını ifade ederek, "Çocuklarımızın nerede olduğunu bilmiyoruz." dedi.

"MASUMLARA ATEŞ EDİYORLAR"

İnsani yardım konvoylarının da ateş altında olduğunu dile getiren Zelenski, "Tahliye koridorlarındaki çocuklara, kadınlara ve kilise çalışanlarına ateş ediyorlar." diye konuştu.