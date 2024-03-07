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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yarın resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye gelecek

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek olan Zelenski'nin Türkiye ziyaretinde, Ukrayna-Rusya savaşı, Tahıl Koridoru Anlaşması, bölgede kalıcı barış arayışları konularının ayrıntılı şekilde ele alınacak.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceği açıklandı.

SAVAŞIN SEYRİ, TAHIL KORİDORU VE BÖLGEDE KALICI BARIŞ ARAYIŞLARI ELE ALINACAK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ziyaret kapsamında Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın seyri, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devam etmesine ilişkin temaslardaki son durum, bölgede kalıcı barış arayışları konularının ayrıntılı bir şekilde ele alınacağı belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yarın resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye gelecek

TÜRKİYE VE UKRAYNA İLİŞKİLERİ DE GÖRÜŞÜLECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuğu Zelenskiy arasında Türkiye ve Ukrayna ilişkilerinin de görüşüleceği bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yarın resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye gelecek

Kaynak: AA / Dünya

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