NATO üyeliğinden vazgeçmeye hazır olduğunu açıklayan Zelenski, Rusya'ya 3 şart sundu

Ukrayna lideri Zelenski, Rus işgalinin 28. gününde açıklamalar yaptı. Zelenski televizyonda yayımlanan röportajında, NATO konusunda Ukrayna ile ne yapılacağını bilmeyen Batı için, güvenliğini garantiye almak isteyen Ukrayna için ve NATO'nun daha fazla genişlemesini istemeyen Rusya için bir uzlaşma yolu olduğunu açıkladı.

NATO ÜYELİĞİNDEN VAZGEÇMEYE HAZIRIZ"

Zelenski, Rus askerlerinin geri çekilmesi, ateşkes sağlanması ve Ukrayna'nın güvenliğinin garanti edilmesi koşuluyla ülkesinin NATO üyeliğinden vazgeçmeye hazır olduğunu söyledi.

Ukrayna lideri Zelenski - Rusya lideri Putin

PUTİN'E GÖRÜŞME ÇAĞRISI YAPTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile doğrudan görüşme çağrısını yineleyen Zelenski, Putin ile görüşmedikçe Rusya'nın savaşa son vermek isteyip istemediğini anlamanın imkansız olduğunu belirtti.