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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Barış Zirvesi'nde Rusya'ya mesaj gönderdi

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Singapur'da düzenlenen Shangri-La Diyalog Zirvesi'nde yaptığı konuşmada İsviçre'de düzenlenecek Ukrayna Barış Zirvesi hakkında, 'Barış Zirvesi, Rusya Federasyonu tarafından yeni bir tırmanışın başlangıcı değil, savaşın sona erdirilmesine giden yolun başlangıcıdır' dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Singapur'da düzenlenen Shangri-La Diyalog Zirvesi'nde yaptığı konuşmada İsviçre'de düzenlenecek Ukrayna Barış Zirvesi hakkında, "Barış Zirvesi, Rusya Federasyonu tarafından yeni bir tırmanışın başlangıcı değil, savaşın sona erdirilmesine giden yolun başlangıcıdır" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski dün Singapur'da düzenlenen Shangri-La Diyalog Zirvesi'nde konuştu. Zelenski 15 -16 Haziran'da İsviçre'de düzenlenecek 'Ukrayna Barış Zirvesi' hakkında, "Tüm ülkelere barış diliyorum; kimsenin kayıp vermemesini, kimsenin toplu mezarlara, toplu kayıplara sahip olmamasını diliyorum. Ama ölenler Ukraynalılardı, insanlarımıza, kadınlarımıza tecavüz edenler, on binlerce çocuğumuzu çalanlar Ruslardı. Kimsenin bize bu savaşın nasıl bitmesi gerektiğini söylemeye hakkı yok. Yasalara, uluslararası hukuka ve adalete göre sona ermelidir. ve bu zorunludur. Barış Zirvesi, Rusya Federasyonu tarafından yeni bir tırmanışın başlangıcı değil, savaşın sona erdirilmesine giden yolun başlangıcıdır" dedi.

"ASYA ÜLKELERİNİN DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Zelenski açıklamasında, Çin'i ve dünyadaki diğer ülkeleri Küresel Barış Zirvesi'ne katılmaya davet ettiğini ve çözüme yönelik tüm önerileri kendi platformunda dinlemeye ve tartışmaya hazır olduğunu ifade etti. Devlet Başkanı ayrıca Ukrayna'nın barış yolunda Asya ülkelerinin desteğine ve Zirve'de bulunmalarına ihtiyacı olduğunu belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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