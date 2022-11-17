Ukrayna'dan gıda krizi konusunda dünyayı rahatlatan açıklama: Tahıl anlaşması 4 ay uzatıldı

Ukrayna Altyapı Bakanlığı,19 Kasım'da süresi dolacak olan Karadeniz Tahıl Anlaşması'yla ilgili son gelişmeyi duyurdu. Bakanlık, İstanbul'da imzalanan anlaşmanın 120 gün daha uzatıldığını açıkladı. Rusya geçtiğimiz ay anlaşmayı feshetmiş ancak yaşanan kriz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın araya girmesiyle aşılmıştı.