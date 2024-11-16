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Ukrayna'da savaş tüm şiddetiyle devam ediyor

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Dünya gözünü Orta Doğu'ya çevirmişken dün gece savaşın tüm şiddetiyle sürdüğü Ukrayna'dan da korkunç görüntüler geldi. Ukrayna uçaksavarlarının filmleri aratmayan Rus Geran-2 sürü saldırısını önleme anları gündem oldu.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, 24 Şubat 2022 tarihinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da "özel bir askerî operasyon" ilan etmesiyle başladı. Savaşın başlamasından bu yana Ukrayna'da Rusya için savaşan 70 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Dünya tüm gözünü İsrail'in Filistin ve Lübnan'a saldırılarına çevirmişken Ukrayna'da da savaş tüm şiddetiyle devam ediyor.

FİLM SAHNESİ DEĞİL

Özellike Odessa'da konuşlu Ukrayna uçaksavarlarının Rus Geran-2 sürü saldırısına karşı dün gece filmleri aratmayan önleme anları savaşın şiddetini gözler önüne serdi. Söz konusu o anlar sosyal medyada gündem oldu.

Ukrayna'da savaş tüm şiddetiyle devam ediyor
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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