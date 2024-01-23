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Ukrayna'da Rusya'nın füze saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti

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Ukrayna'da sabah saatlerinde Rusya'nın Kiev bölgesine ve Harkiv'e füze saldırısında bulunduğu ve ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Ukrayna'da sabah saatlerinde Rusya'nın Kiev bölgesine ve Harkiv'e füze saldırısında bulunduğu ve ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Ukrayna Acil Durum Hizmetleri kurumu Rusya tarafından gerçekleştirilen füze saldırılarında Harkiv'de 3 kişinin öldüğünü, 4'ü çocuk olmak üzere 42 kişinin yaralandığını açıkladı. Kiev bölgesinde bir kişinin ve Dnipropetrovsk bölgesinde ise 1 kişinin öldüğü açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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