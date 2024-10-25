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Ukrayna'da Rus Ortodoks Kilisesi'nde papazlar ve cemaat arasında 6 saat süren bir kavga çıktı

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Ukrayna'nın en büyük ibadethanelerinden St Michael Katedrali'nde Rus ve Ukrayna Ortodoks Kilisesi mensupları arasında başlayan gerginlik, altı saat süren şiddetli bir çatışmaya dönüştü. Çatışmanın nedeni, Ukraynalı Hristiyanların, katedralin kontrolünü ele geçirme çabası ve Moskova Patrikhanesi yanlılarının kiliseyi savunma girişimi oldu. Çatışmalar sonunda Ukrayna Ortodoks Kilisesi yanlıları katedrali ele geçirdi.

Ukrayna'nın en büyük ibadethanelerinden St Michael Katedrali'nde şok edici olaylar yaşandı. Rus ve Ukrayna Ortodoks Kilisesi mensupları arasında başlayan gerginlik, altı saat süren şiddetli bir çatışmaya dönüştü.

Çatışmanın nedeni, Putin'in Ukrayna işgalini destekleyen Rus Ortodoks Kilisesi'nin etkisini kırmak isteyen Ukraynalı Hristiyanların, katedralin kontrolünü ele geçirme çabasıydı. Moskova Patrikhanesi yanlıları ise kiliseyi savunmaya çalıştı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, her iki grup birbirine sopalar ve taşlarla saldırdı. Sandalyeler havada uçuştu, yangın söndürücüler silah gibi kullanıldı ve göz yaşartıcı gaz bombaları atıldı. Kavga sırasında piskoposun başlığının fırladığı, silahların gösterildiği ancak kullanılmadığı belirtildi.

Kilisenin yeni askeri papazı Nazari Zasansky, "Tam bir kaos yaşandı. Moskova yanlısı kilise, Rus istihbaratının aracı haline geldi ve ülkemiz için tehlike oluşturuyor. Uzun zamandır 'Rusya düşman değil, hepimiz kardeşiz' diyerek halkımızın direncini kırmaya çalışıyorlar. Bu saf propagandadan ibaret" açıklamasını yaptı.

Çatışmalar sonunda Ukrayna Ortodoks Kilisesi yanlıları katedrali ele geçirmeyi başardı. Bölge valisi Igor Taburets, yaşananları soruşturduklarını ancak katedralin Ukrayna kontrolüne geçmesini desteklediklerini belirterek, "Ukrayna'nın manevi bağımsızlık yolundaki kararlılığı devam edecek" dedi.

Ukrayna'da Rus Ortodoks Kilisesi'nde papazlar ve cemaat arasında 6 saat süren bir kavga çıktı

Ukrayna'da Rus Ortodoks Kilisesi'nde papazlar ve cemaat arasında 6 saat süren bir kavga çıktı

Ukrayna'da Rus Ortodoks Kilisesi'nde papazlar ve cemaat arasında 6 saat süren bir kavga çıktı

Ukrayna'da Rus Ortodoks Kilisesi'nde papazlar ve cemaat arasında 6 saat süren bir kavga çıktı

Ukrayna'da Rus Ortodoks Kilisesi'nde papazlar ve cemaat arasında 6 saat süren bir kavga çıktı
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Politika Moskova Ukrayna 3-sayfa Cemaat Dünya Kavga Rusya

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