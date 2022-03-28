Ukrayna'da ölen Rus askerlerinin köpekler tarafından yenildiği görüntüler ortaya çıktı

Rusya- Ukrayna savaşında 33. güne girilirken iki taraf arasında yaşanan savaş devam ediyor. Ukrayna ordusu ve sivil halk Rus işgaline karşı direnişlerini sürdürürken cepheden dehşet içeren haberler geliyor. Gün içerisinde sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, ölen Rus askerlerinin köpeklere yedirildiği görüldü.

YAVRU KÖPEĞİN RUS ASKERİNİN KEMİKLERİNİ YEDİĞİ GÖRÜLDÜ

Telegram uygulamasında paylaşılan görüntüde, bir yavrunun cesedin yanında oturduğu, bir diğerinin ise ölen bir Rus askerinin kemiklerini ısırdığı görülüyor. Üçüncü bir yavru, ağır çürümüş haldeki bedene doğru atlıyor. Cesedin çürüme seviyesi, cansız bedenin haftalardır boş bir alanda olduğunu gösteriyor.

Köpekler tarafından yenilen Rus askeri

UKRAYNALI GENERAL ÖLEN ASKERLİ KÖPEKLERİN YEDİĞİNİ DOĞRULAMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda Ukraynalı General Dmytro Marchenko tarafından yapılan açıklamada, "Bunu söylemek hoş değil, ancak cesetleri sokak köpeklerine yem oluyor. Bu bölgelerde devam eden Rus ateşi yüzünden cesetleri geri alamıyoruz" ifadelerine yer verilmişti. Teslim olan Rus askerini vurmayacaklarını garanti eden General, suç işleyenlerin hayatta kalıp yargılanacağını ancak geri kalanlar köpek maması olacağını duyurmuştu.