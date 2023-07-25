Ukrayna'da Nükleer Santral Yakınında Mayınlar Bulundu

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), Ukrayna'da Rus güçlerinin kontrolündeki Zaporijya Nükleer Santrali'nin bulunduğu tesis yakınlarında 'anti-personel mayınlar' gözlemlendiğini duyurdu. IAEA Genel Direktörü Rafael Grossi, durumun güvenlik standartları ile tutarsız olduğunu vurgulayarak, mayınların patlaması halinde santralin güvenlik sistemlerini etkileme ihtimalinin olmadığını ancak santralde çalışan personel üstünde psikolojik baskı yarattığını belirtti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), Ukrayna'da Rus güçlerinin kontrolündeki Zaporijya Nükleer Santrali'nin bulunduğu tesis yakınlarında 'anti-personel mayınlar' gözlemlendiğini duyurdu. IAEA Genel Direktörü Rafael Grossi, durumun güvenlik standartları ile tutarsız olduğunu vurgulayarak, mayınların patlaması halinde santralin güvenlik sistemlerini etkileme ihtimalinin olmadığını ancak santralde çalışan personel üstünde psikolojik baskı yarattığını belirtti.

IAEA'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Grossi, IAEA uzmanlarının Zaporijya Nükleer Santrali (ZNPP) sahasının çevresinde anti-personel mayınları gözlemlediğini söyledi. 23 Temmuz'da yapılan denetim yürüyüşü sırasında, IAEA ekibi sahanın iç ve dış çevre bariyerleri arasındaki tampon bölgede yer alan bazı mayınlar gördü. Uzmanlar, mayınların, tesisi işleten personelin erişemeyeceği kısıtlı bir alanda bulunduklarını bildirdi. Ekip, yürüyüş sırasında iç saha çevresinde herhangi bir şey gözlemlemedi.

IAEA ekibinin, tesisle iletişiminin süreceğini ifade eden Grossi, son haftalarda yapılan denetimler sırasında herhangi bir ağır askeri teçhizata rastlanmadığını, ZNPP'nin reaktörlerinin çatılarına ve özellikle ilgi çekici olan 3. ve 4. üniteler de dahil olmak üzere türbin salonlarına erişim talep etmeye devam ettiğini söyledi.