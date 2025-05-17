Ukrayna'da İHA Saldırısı: 9 Ölü, 4 Yaralı

Ukrayna'da İHA Saldırısı: 9 Ölü, 4 Yaralı
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Ukrayna polisi, Rusya'nın Bilopillia'da sivilleri hedef alarak bir minibüse düzenlediği İHA saldırısında 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Olay, savaş suçu olarak nitelendirildi.

UKRAYNA polisi, Rusya'nın içinde sivillerin olduğu bir minibüse İHA saldırısı düzenlediğini duyurdu. Saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ukrayna polisinden yapılan açıklamada, Bilopillia'da bir minibüse İHA isabet etmesi sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı bildirildi. Açıklamada, "Bu sıradan bir bombardıman değil, aynı zamanda bir savaş suçudur. Rus ordusu, uluslararası hukuk ve insanlık normlarını hiçe sayarak bir kez daha sivil bir hedefi vurdu. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunuyor. Her şey suçluların bulunup adalete teslim edilmesi için" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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